На одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору – фото

На одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили глиняную византийскую амфору.

Об этом сообщил Херсонский областной краеведческий музей.

"На днях переселенцы из Херсона на одесском пляже спасали пресноводных черепах. И вдруг увидели непривычный, приближавшийся к пляжу, сосуд. Выловив его из воды, Юрий Пословский (историк по специальности) понял, что это византийская амфора", — говорится в сообщении.

На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей.

На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей.

Семья приняла решение передать ее Херсонскому областному краеведческому музею.

Амфора перевезена к месту назначения и скоро займет достойное место в экспозиции.

По словам сотрудников музея, тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.

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