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На одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору – фото

На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей.

На побережье Одессы обнаружили глиняную старинную амфору.

На одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили глиняную византийскую амфору.

Об этом сообщил Херсонский областной краеведческий музей.

"На днях переселенцы из Херсона на одесском пляже спасали пресноводных черепах. И вдруг увидели непривычный, приближавшийся к пляжу, сосуд. Выловив его из воды, Юрий Пословский (историк по специальности) понял, что это византийская амфора", — говорится в сообщении.

На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей. / ©
На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей.
На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей. / ©
На одесском побережье была найдена византийская амфора. Фото: Херсонский областной краеведческий музей.

Семья приняла решение передать ее Херсонскому областному краеведческому музею.

Амфора перевезена к месту назначения и скоро займет достойное место в экспозиции.

По словам сотрудников музея, тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда земляной пробке.

Напомним, эксперт озвучил несколько версий, почему Россия подорвала Каховскую ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1067
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