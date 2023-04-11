На Одесской таможне разоблачили схему "откатов" за ввоз в Украину незадекларированных наличных – СБУ

СБУ задержала чиновника Одесской таможни за организацию незаконного ввоза наличных в Украину.

Служба безопасности ликвидировала преступный механизм получения денег за ввоз в Украину незадекларированных наличных на Одесской таможне, организованной старшим государственным инспектором таможенного поста "Белгород-Днестровский".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. При его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте.

"За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик", не вдаваясь в происхождение наличных средств. Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время получения неправомерной выгоды за "пропуск" партии незадекларированных денег", — говорится в сообщении.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к этому другим работникам таможни.

Напомним, ГБР на таможне разоблачил грузовик, который вез российские запчасти в Украину на продажу.

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