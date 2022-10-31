На Одесской таможне в контейнере обнаружили вертолет Ми-2: он пробыл там с 2007 года

Во время обысков на Одесской таможне правоохранители в одном из закрытых контейнеров обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он пробыл там с 2007 года.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и ГБР.

Правоохранители провели обыски на Одесской таможне по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесской таможни во время распоряжения зависевшими грузами.

Там обнаружено 138 контейнеров с разной группой товаров, которые находятся под таможенным контролем более 180 дней. Согласно закону, таможня должна взять их на свой баланс, чтобы затем передать государству, однако этого не произошло.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в контейнерах консервированные продукты, алкоголь, швейные машины, автомобили, спортинвентарь, обувь и т.д. Также в одном из контейнеров правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2, пробывший на таможне с 2007 года. В настоящее время его планируют передать Силам обороны.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии россии против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета", — добавили в ГБР.

Россия покупала двигатели в Украине к своим вертолетам, которыми убивала украинцев

В Украине в конце октября разразился громкий скандал с компанией "Мотор Сич", руководителем которой является экснардеп и соратник Януковича Богуслаев.

После этого СБУ задержала президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. Даже во время войны "Мотор Сич" могла поставлять детали к вертолетам, которыми оккупанты регулярно обстреливают украинцев. Это в телефонном разговоре с россиянами признал и сам Богуслаев.

После скандального задержания Шевченковский районный суд Киева отправил 83-летнего Богуслаева под арест на 60 суток.

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