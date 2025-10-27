На одного пехотинца — 13 командиров: нардеп шокировал данными о батальонах без пехоты и призвал сажать виновных

Нардеп: «Из 120 военных — только 7 пехотинцев, остальные — штаб» / © Associated Press

В некоторых батальонах почти не осталось пехоты: из 120 военных — всего 7 пехотинцев, остальные — командиры или связисты.

Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко, передают Новости.LIVE.

«Есть такие позорные случаи, когда у батальона… Батальон — это 560-600 бойцов. А состав батальона, там 125 военных. Из них только 7 — это пехота. Остальные — командиры, рота снабжения, рота логистики, рота связи или взвод связи. И когда там в штабе находится 40 военных, офицеров, и они говорят: „Так некому воевать“. Тогда возникает вопрос», — отмечает нардеп.

Он предлагает неэффективных командиров понижать в звании, а некоторых вообще призывает сажать в тюрьму. Небоеспособные бригады нардеп предлагает расформировать и доукомплектовать другие подразделения.

«О роспуске каких-то небоеспособных этих бригад, батальонов, чтобы они были донорами. А те боеспособные — как раз там „Азов“, эти боеспособные корпуса, чтобы брали этих ребят. Тех неэффективных командиров как раз понижать в звании, а некоторых нужно вообще сажать», — говорит Горбенко.

По его мнению, из неэффективных бригад нужно забирать людей для корпусов, которые достойно показали себя в бою.

«Я понимаю, почему их создавали: потому что партнеры обещали какую-то там помощь и иногда им когда эта помощь не доходила до этих новосозданных бригад. Вот, а что касается вообще командиров, ну мы не слышим никаких там приговоров, уголовных дел в таком количестве, как СЗЧ. А их нужно открывать», — отметил депутат.

В частности, он вспомнил о прорыве оккупантоа на Добропольском направлении в августе этого года и объяснил, почему такой успех врага стал возможным.

«Прорыв на Добропольском направлении — там восемнадцать километров. Там командир не вывел свои войска на линию три-четыре километра, и враг туда продвинулся, и у нас были потери. Почему командир этой бригады, командиры батальонов не понесли ответственность? Почему их не осудили и не показали ребятам, что эти люди наказаны и понижены в звании, и больше они не будут командирами. А у нас, к сожалению, командир на командире — на одного пехотинца есть 13 командиров», — подытожил Руслан Горбенко.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что бои продолжаются в самом Покровске.