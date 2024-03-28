На одном из блокпостов Черниговщины произошла смертельная авария: фото, подробности

Полиция Черниговщины расследует обстоятельства смертельного ДТП на блокпосте одного из населенных пунктов.

В Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из Корюковки врезался в блокпост. Авария оказалась роковой.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся со сооружением уже не работавшего блокпоста.

"В результате происшествия водитель погиб", — констатировали в полиции.

На одном из блокпостов Черниговщины произошла смертельная авария / Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Следователь Корюковского районного отдела полиции расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.

"Полиция обращается к свидетелям ДТП: если вам что-нибудь известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию "102", — обратились в ведомстве.

Отметим, что за 2023 год было зафиксировано 43 случая ДТП на блокпостах с участием военных. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в таких случаях погибли 10 человек, еще 39 получили ранения.

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