На одном из КПП на границе с Польшей стали пропускать небольшое количество грузовиков

Речь идет о пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская".
Фермеры частично возобновили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава Русская-Гребенное" Львовской области.
Об этом вечером 5 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", — сообщили в ГНСУ.
Какое время могут сохраняться такие условия, не уточняются.
Напомним, 2 апреля польские протестующие заблокировали еще один пункт пропуска – это "Угринов-Долгобычев" во Львовской области.