На одном из КПП на границе с Польшей стали пропускать небольшое количество грузовиков

Фермеры частично возобновили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава Русская-Гребенное" Львовской области.

Об этом вечером 5 апреля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", — сообщили в ГНСУ.

Какое время могут сохраняться такие условия, не уточняются.

Напомним, 2 апреля польские протестующие заблокировали еще один пункт пропуска – это "Угринов-Долгобычев" во Львовской области.

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