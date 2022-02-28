На одном из крупнейших подземных хранилищ газа обнаружили вражескую метку

Укртрансгаз продолжает усиленно следить за объектами подземного хранения газа.

Оператор газохранилищ Украины — "Укртрансгаз" обнаружил вражескую метку на одной из скважин крупнейшего газохранилища Европы — Бильче-Волыцко-Угерского Львовской области.

Компания продолжает усиленно следить за объектами подземного хранения газа и уничтожает метки, которые на них оставляют враги.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Наши коллеги сегодня нашли вражескую метку, а также отметку, которой диверсанты, очевидно, пытались выяснить регулярность проверок и контроля объектов ПХГ. Для этого используют бумажные наклейки (в нашем случае с рекламой химчистки мягкой мебели), нанесенные на ворота, ведущие на территорию скважины. "Находки" были сразу же уничтожены", — сообщили в компании.

Команда Укртрансгаза — Оператора газохранилищ Украины продолжает усиленно следить за объектами подземного хранения газа. Опубликовано Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Объекты сети ПХГ и дальше остаются под надежным контролем и продолжают работать в штатном режиме. Отбор газа производится в необходимом объеме.

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