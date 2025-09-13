- Дата публикации
На одном из пунктов пропуска на границе будут ограничения: что произошло
В Госпогранслужбе объяснили, что ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.
С 15 сентября продлятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
«В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 15:30 оформление транспортных средств будет периодически приостанавливаться», — говорится в сообщении.
При этом пешеходное сообщение будет работать без ограничений.
Работы будут продолжаться около 45 суток.
В ГПСУ посоветовали пользоваться другими пунктами пропуска для удобства пересечения границы.
Напомним, в Украине с 10 сентября изменили правила выезда за границу для водителей транспорта, осуществляющего международные перевозки пассажиров и грузов.