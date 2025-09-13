ТСН в социальных сетях

На одном из пунктов пропуска на границе будут ограничения: что произошло

В Госпогранслужбе объяснили, что ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пункт пропуска на границе с Румынией

Пункт пропуска на границе с Румынией / © Госпогранслужба

С 15 сентября продлятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

«В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 15:30 оформление транспортных средств будет периодически приостанавливаться», — говорится в сообщении.

При этом пешеходное сообщение будет работать без ограничений.

В Госпогранслужбе объяснили, что ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса.

Работы будут продолжаться около 45 суток.

В ГПСУ посоветовали пользоваться другими пунктами пропуска для удобства пересечения границы.

Напомним, в Украине с 10 сентября изменили правила выезда за границу для водителей транспорта, осуществляющего международные перевозки пассажиров и грузов.

