На одном из пунктов пропуска ограничат движение авто: как избежать очередей на границе

ППр «Шегини» / © УНИАН

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С 22 апреля 2025 с 10:00 на пункте пропуска «Шегини» начнется реконструкция, из-за которой сократится количество полос на выезд из Украины. Одна из полос временно закроется, что может вызвать очереди.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«Рекомендуем заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска: Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смильница, Нижанковичи», — говорится в сообщении.

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Известно, что работы планируют завершить до 10 мая.

Напомним, Украина продала российский танкер, блокировавший Керченский пролив.