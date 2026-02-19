На одной из границ ограничили движение транспорта: что известно

Пункт пропуска. / © http://dpsu.gov.ua/

В четверг, 19 февраля, были введены временные ограничения для транспорта на границе Украины и Румынии — в пункте пропуска «Исакча», смежном с ККП «Орловка» в Одесской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации пограничной полиции Румынии, ограничения касаются оформления грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок. Движение разрешено только для легковых автомобилей.

Причиной называют усложнение погодных условий и значительные осадки.

«Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно», — отметили пограничники.

Заметим, «Орловка-Исакча» — речная паромная переправа через Дунай с международным пунктом пропуска, соединяющим Украину с Румынией. На территории Украины сообщается по автодороге М15 (Одесса — Рени).

Напомним, накануне, 18 февраля, в Одесской области непогода парализовала трассу М-15 Одесса — Рени. На автодороге остановили движение микроавтобусов автобусов, совершающих пассажирские перевозки и всех видов грузового транспорта. Сегодня, с 7:00 было снято ограничение движения на автодороге М-15 Одесса — Рени (на Бухарест).

Отметим, что вчера КПП Орловка и Джурджулешты приостанавливали пропуск пассажирского и грузового транспорта.