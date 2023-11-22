На одной из украинских границ заблокировано движение транспорта: что известно

В очереди находится около 350 фур.

В среду, 22 ноября, временно заблокировано движение транспорта через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежный с украинским пунктом "Ужгород". Движение грузовиков не происходит.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецк" временно разблокировано", — говорится в сообщении.



Отмечается, что на утро на территории Словакии перед этим КПП в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств. В то же время пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд осуществляется в штатном режиме.

Напомним, накануне, 21 ноября, в Словакии перевозчики заблокировали пункт пропуска. Акцию по блокированию границы инициировал и осуществляет Союз перевозчиков Словакии.

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