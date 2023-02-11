На одной из заправок на Волыни заскочили необычную парочку свиней

То ли это жители леса, то ли сбежали из какого-то хозяйства, люди не знают.

Во Владимире на Волыни местные заметили необычную парочку свиней на заправке, говорится в ТСН.

Двое животных спокойно прогуливались на одной из заправок и совсем не считались с людьми. Необычных гостей сразу начали фотографировать.

Местные говорят, что уже не в первый раз видят здесь эту парочку. Правда, раньше они приходили только к ограде, а теперь осмелели – и пришли на заправку.

То ли это жители леса, то ли сбежали из какого-то хозяйства, люди не знают. Предполагают, что свиньи приходят к цивилизации в поисках пищи.

Напомним, что в Днепре спасли собачку Бургера, получившего сверхтяжелые ранения. Его оперировали, токари делали специальные фиксаторы, чтобы держали разбитые кости челюсти. Лечение заняло полгода, а теперь собачку забрал хозяин. Он не забрал его с собой в эвакуацию, когда выезжал с семьей, потому что малыш спрятался. Возвратиться за ним не было возможности.

Необычная парочка: на Волыни дикие свиньи пришли на заправку

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