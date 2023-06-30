"На одну бабушку — десять молодых мужчин": нардепка объяснила расширение перечня лиц, подлежащих мобилизации

Народная депутат утверждает, что в Украине существует "схема", по которой на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько "опекунов".

Принятый Верховной Радой закон, которым расширен перечень подлежащих мобилизации лиц, прокомментировала заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла.

В своем сообщении на Facebook она подчеркнула, что теперь не будут подлежать мобилизации только те лица, в семье которых нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью I и II группы.

"Почему одни должны воевать, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это из тех вопросов, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать. Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых состоятельных мужчин", — написала Безугло.

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При этом нардеп добавила, что родственников людей с инвалидностью не обязательно мобилизуют, но это значит, что у них не будет "брони".

Напомним, Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В ряды Вооруженных сил Украины смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью.

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