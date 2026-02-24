На одну из областей Украины движется наводнение: под угрозой полсотни сел

Погода в Украине / © ТСН

Реклама

Из-за большого количества осадков в этом году Черниговщина ожидает весеннее половодье. В области уже проверили готовность служб.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Погода в Черниговской области

«Заслушали гидрометеорологов. Специалисты прогнозируют, что наводнение будет. Есть разные сценарии ее прохождения. В зоне риска полсотни населенных пунктов области. Были сегодня доклады дорожников. Прежде всего — мосты. Здесь важно обеспечить соединение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится», — отметил Вячеслав Чаус.

Реклама

Также сообщил, что для помощи населению будут традиционно привлекать спасателей. Как отметил глава ОВА, подразделения ГСЧС имеют четкий алгоритм действий и необходимую технику. В частности, для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств в труднодоступные места будут использовать вездеходы Богун, которые уже доказали свою эффективность в предыдущие годы.

Вячеслав Чаус подчеркнул, что наводнения являются привычным явлением для региона, однако нынешние погодные условия требуют максимальной слаженности и качественной подготовки всех служб.

Погода в Украине — аномальное наводнение

Раньше мы писали, что Украине грозит половодье и потопы. Как замечал эколог Александр Соколенко, угроза может быть достаточно существенной из-за сильных морозов и больших объемов снега, который начнет таять с наступлением теплой погоды.

В настоящее время Украине грозит три фактора риска. Первый фактор — это существенное промерзание почвы из-за длительных холодов. Вторым фактором риска является значительное накопление снега, который не таял в течение зимы из-за отсутствия длительных оттепелей. Третий фактор, на который указывает эколог — это отсрочка климатической весны.

Реклама

Большое наводнение — впервые за 10 лет

Напомним, в Украину идет влажная атлантическая воздушная масса, которая принесет дожди и плюсовую температуру. Однако синоптики предупреждают об опасности: стране может угрожать самое сильное наводнение за последнее десятилетие.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что неделя в Украине будет влажной — с дождями, мокрым снегом и туманами. Из-за резкого потепления и активного таяния снега в период с 23 по 26 февраля на реках западного региона будут колебаться уровни воды.