На оккупированном Донбассе фальсифицировали выборы в Госдуму в пользу партии Путина: опубликованы доказательства

На оккупированном Донбассе фальсифицировали выборы в Госдуму в пользу партии Путина: опубликованы доказательства

СБУ перехватила телефонные разговоры с российскими кураторами о подтасовке поддержки жителями ОРДЛО партии "Единая Россия".

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, которые состоялись в сентябре 2021 года и проводились на оккупированных территориях Украины. Российские кураторы с помощью махинаций "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав перехваченные телефонные разговоры по этому поводу.

По данным украинской спецслужбы, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

Несмотря на фальсификации, которые осуществлялись с помощью представителей оккупационных властей, охватить выдуманной "явкой" удалось лишь около 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины, хотя планировалось получить более полумиллиона голосов.

По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции ", — отметили в СБУ.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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