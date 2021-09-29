На оккупированном Донбассе фальсифицировали выборы в Госдуму в пользу партии Путина: опубликованы доказательства

СБУ перехватила телефонные разговоры с российскими кураторами о подтасовке поддержки жителями ОРДЛО партии "Единая Россия".
Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, которые состоялись в сентябре 2021 года и проводились на оккупированных территориях Украины. Российские кураторы с помощью махинаций "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав перехваченные телефонные разговоры по этому поводу.
По данным украинской спецслужбы, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".
Несмотря на фальсификации, которые осуществлялись с помощью представителей оккупационных властей, охватить выдуманной "явкой" удалось лишь около 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины, хотя планировалось получить более полумиллиона голосов.
"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции ", — отметили в СБУ.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.