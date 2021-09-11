На оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе: в небо поднимается столб дыма

На оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе: в небо поднимается столб дыма

Инцидент зафиксировали в Кировском районе города.

Сегодня, 11 сентября на оккупированном Донбассе на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Об инциденте заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе", — написал он.

По информации оккупационных властей, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы, причина взрыва выясняется.

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