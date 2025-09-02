На оккупированном Запорожье военные РФ изнасиловали двух школьниц

Об изнасиловании школьниц рассказали родственники обеих девочек / © pixabay.com

Реклама

Российские захватчики изнасиловали двух школьниц 14 и 15 лет на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом передает российский паблик «Верстка».

Это российские офицеры 38-й бригады Солтан Гасанов и Джанибек Джанбуршиев. Джанибеку Джанбуршиеву — 37 лет, он родился в Казахстане, живёт в Амурской области РФ. Оккупант почти не ведёт соцсети, поэтому публичной информации о нём мало. На старой странице его жены есть фотографии семьи с дочерью. Сейчас его ребёнку 14 лет — столько же, как и изнасилованной им школьнице.

Реклама

Оккупант и насильник Джанибек Джанбуршиев

Солтану Гасанову 39 лет, он родом из Дагестана.

Оккупант и насильник Солтан Гасанов с сыном

По словам самих школьниц, Гасанов и Джанбуршиев пригласили девочек «выпить». Их отвезли в заброшенный дом на колесах на окраине села Лесное, где Гасанов изнасиловал одну из школьниц.

Через неделю после этого девочки снова встретились с военными, чтобы «отомстить». Во второй раз Гасанов изнасиловал другую девочку, а Джанбуршиев наблюдал за происходящим.

По информации издания, вовлечь девушек в связь могла их подруга, которая к 15 годам дважды забеременела от еще одного оккупанта.

Реклама

В издании отмечают, что захваченные Россией территории Запорожской области Украины за три года войны превратились в зону, которую сами российские оккупанты называют «диким западом» — без законов. Там россияне с оружием ведут себя соответственно.

Ранее сообщалось о том, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца.