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На оккупированной части Запорожской области ВСУ "вывели из строя" сотню оккупантов

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2791
Время на прочтение
1 мин
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На оккупированной части Запорожской области ВСУ "вывели из строя" сотню оккупантов

скриншот с видео

В Запорожье ВСУ попали по позициям российских оккупантов.

В Запорожской области российским оккупантам изрядно досталось от ВСУ. "Выведено из строя" более сотни россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 состава боеприпасов .

Напомним, что украинские морпехи за неделю уничтожили 88 оккупантов и 4 танка.

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Дата публикации
Просмотры
2791
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