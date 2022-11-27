На оккупированной части Запорожской области ВСУ "вывели из строя" сотню оккупантов

В Запорожье ВСУ попали по позициям российских оккупантов.
В Запорожской области российским оккупантам изрядно досталось от ВСУ. "Выведено из строя" более сотни россиян.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 состава боеприпасов .
Напомним, что украинские морпехи за неделю уничтожили 88 оккупантов и 4 танка.
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