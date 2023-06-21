На оккупированной Донетчине легализовали концлагеря — Андрющенко (фото)

На оккупированной части Донецкой области издали распоряжение о создании концлагерей для содержания лиц, не являющихся гражданами так называемой "ДНР" и России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Концлагеря в Донецкой области. Теперь — официально. Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой "ДНР" или России", — отметил он.

Андрющенко сказал, что отдельно нужно обратить внимание на "реадмиссию, потому что "в случае "ДНР" никакая реадмиссия невозможна в принципе". Проще говоря, это означает пожизненное содержание в концлагере.

"В итоге — банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем, которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер (хотя это не точно)", — добавил он.

Документ о создании лагерей / Фото: t.me/andriyshTime

Документ о создании лагерей

Напомним, ранее сообщалось, что целью РФ продолжает оставаться выход на административные границы Донетчины. Чтобы добиться желаемого, оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время временной оккупации Киевской области в 2022 году россияне готовили концлагеря в Броварах и Василькове, а также списки на выселение и уничтожение — в частности, планировали расстрел 200 депутатов Верховной Рады.

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