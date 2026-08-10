- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
На оккупированной Донетчине дроны атакуют энергетическую инфраструктуру: что известно (видео)
На временно оккупированной территории Донецкой области сообщается об атаке беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Детали и последствия уточняются.
В ночь на 10 августа на временно оккупированной части Донецкой области беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщают местные и мониторинговые ресурсы.
По предварительной информации, дроны работают по объектам, связанным с энергообеспечением на захваченной Россией территории региона.
В настоящее время неизвестно, какие именно объекты были атакованы и какие повреждения они получили. Официальной информации от сил обороны Украины на момент публикации нет.
Информация о результатах атаки требует дальнейшей проверки и уточнения.
Ранее мы писали, что на оккупированных территориях обостряются проблемы с электроэнергией, водоснабжением, горючей и транспортной логистикой. В некоторых городах свет отсутствует до шести суток подряд, а воду люди не видят больше недели.