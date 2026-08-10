На оккупированной Донетчине дроны атакуют энергетическую инфраструктуру: что известно (видео)

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 10 августа на временно оккупированной части Донецкой области беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщают местные и мониторинговые ресурсы.

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По предварительной информации, дроны работают по объектам, связанным с энергообеспечением на захваченной Россией территории региона.

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В настоящее время неизвестно, какие именно объекты были атакованы и какие повреждения они получили. Официальной информации от сил обороны Украины на момент публикации нет.

Информация о результатах атаки требует дальнейшей проверки и уточнения.

Ранее мы писали, что на оккупированных территориях обостряются проблемы с электроэнергией, водоснабжением, горючей и транспортной логистикой. В некоторых городах свет отсутствует до шести суток подряд, а воду люди не видят больше недели.

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