На оккупированной Донетчине снова блэкаут из-за атак дронов: что известно

Регион охватил масштабный блекаут.

На оккупированной Донетчине снова блэкаут из-за атак дронов.

Местные паблики пишут о работе ПВО над Донецком и Макеевкой.

Тем временем уже зафиксированы прилеты в Шахтерске, Торезе, Зугресе и Докучаевске.

Следует отметить, что поздним вечером, 21 ноября, в оккупированной Донецкой области возникли проблемы со светом. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов.

Приблизительно после 21:20 паблики начали писать, что на оккупированной Донбассе очень шумно. По меньшей мере, над Макеевкой были замечены неизвестные дроны.

На оккупированной Донбассе снова блекаут / © скриншот с видео

Буквально через 30 минут в Telegram-каналах появилась информация, что в оккупированном Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктах частично отсутствует свет.

Это уже не первый случай, когда оккупированная Донецкая область остается без света.

К примеру, масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС — Зуевскую и Старобешевскую. В ту ночь без света остались минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Более того, уже к вечеру стало известно, что так называемая «власть» оккупированной части Донецкой области ввела режим ЧС в связи с ситуацией. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативнее принимать меры, чтобы справиться с ситуацией.

Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.