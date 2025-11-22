- Дата публикации
На оккупированной Донетчине снова блэкаут из-за атак дронов: что известно
Местные паблики пишут о работе ПВО над Донецком и Макеевкой.
Тем временем уже зафиксированы прилеты в Шахтерске, Торезе, Зугресе и Докучаевске.
Следует отметить, что поздним вечером, 21 ноября, в оккупированной Донецкой области возникли проблемы со светом. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов.
Приблизительно после 21:20 паблики начали писать, что на оккупированной Донбассе очень шумно. По меньшей мере, над Макеевкой были замечены неизвестные дроны.
Буквально через 30 минут в Telegram-каналах появилась информация, что в оккупированном Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктах частично отсутствует свет.
Это уже не первый случай, когда оккупированная Донецкая область остается без света.
К примеру, масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС — Зуевскую и Старобешевскую. В ту ночь без света остались минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.
Более того, уже к вечеру стало известно, что так называемая «власть» оккупированной части Донецкой области ввела режим ЧС в связи с ситуацией. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативнее принимать меры, чтобы справиться с ситуацией.
Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ.