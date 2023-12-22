На оккупированной Херсонщине россияне застрелили ребенка на глазах у семьи – глава ОВА

Россияне убили ученика восьмого класса. Мать мальчика после этого хотела покончить с собой.

На оккупированной части Херсона в одной из громад российские захватчики на глазах родных убили ребенка.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает "Суспільне".

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"Я получил из общины левого берега сообщения, что российские оккупанты убили ученика восьмого класса в одном из населенных пунктов. Это произошло 20 декабря. Они это сделали прямо на глазах у семьи. Мать там чуть не сошла с ума, ее спасли из петли. Страшная ситуация...", — сказал глава ОВА.

По его словам, мальчик где-то проходил и якобы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.

Херсонская областная прокуратура уточнила, что россияне убили несовершеннолетнего парня на территории Каховского района. Правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее в ГУР рассказали, что на временно захваченной части Херсонской области захватчики проводят ночные жестокие обыски, аресты и допросы украинцев.

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