На оккупированной Херсонщине россияне застрелили ребенка на глазах у семьи – глава ОВА

Россияне убили ученика восьмого класса. Мать мальчика после этого хотела покончить с собой.
На оккупированной части Херсона в одной из громад российские захватчики на глазах родных убили ребенка.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает "Суспільне".
"Я получил из общины левого берега сообщения, что российские оккупанты убили ученика восьмого класса в одном из населенных пунктов. Это произошло 20 декабря. Они это сделали прямо на глазах у семьи. Мать там чуть не сошла с ума, ее спасли из петли. Страшная ситуация...", — сказал глава ОВА.
По его словам, мальчик где-то проходил и якобы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.
Херсонская областная прокуратура уточнила, что россияне убили несовершеннолетнего парня на территории Каховского района. Правоохранители открыли уголовное производство.
Ранее в ГУР рассказали, что на временно захваченной части Херсонской области захватчики проводят ночные жестокие обыски, аресты и допросы украинцев.
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