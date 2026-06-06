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На оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донбасс и Крым: что известно
На временно оккупированной Луганской области от 6 июня ввели ограничения на пассажирские перевозки в направлении Крыма, а также оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, объяснив это соображениями безопасности.
На временно оккупированной территории Луганской области от 6 июня были введены новые ограничения на пассажирские перевозки. Под запрет или ограничение попали маршруты по направлению оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
Об этом сообщили оккупационные администрации региона.
Отмечается, что ограничения касаются трасс Р-150 и Р-280 Новороссия. Согласно указу главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, приостановлены или ограничены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки по этим маршрутам.
Кроме того, оккупационные власти запретили перевозку организованных групп детей автомобильным транспортом по территории захваченной Луганщины. Также приостановлено движение пригородных поездов.
В то же время, внутренние автобусные рейсы в пределах оккупированной территории продолжат работу.
Местным жителям также рекомендовали воздержаться от поездок по трассам Р-150 и Р-280, объясняя это "мнениями безопасности".
Причины введения таких ограничений оккупационные власти официально не уточнили.
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