На оккупированной Луганщине ограничили перевозки в Донбасс и Крым: что известно

Оккупационные власти Луганщины ввели ограничения на транспортное сообщение с Крымом и рядом захваченных регионов Украины.

Реклама

На временно оккупированной территории Луганской области от 6 июня были введены новые ограничения на пассажирские перевозки. Под запрет или ограничение попали маршруты по направлению оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Об этом сообщили оккупационные администрации региона.

Отмечается, что ограничения касаются трасс Р-150 и Р-280 Новороссия. Согласно указу главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, приостановлены или ограничены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки по этим маршрутам.

Реклама

Кроме того, оккупационные власти запретили перевозку организованных групп детей автомобильным транспортом по территории захваченной Луганщины. Также приостановлено движение пригородных поездов.

В то же время, внутренние автобусные рейсы в пределах оккупированной территории продолжат работу.

Местным жителям также рекомендовали воздержаться от поездок по трассам Р-150 и Р-280, объясняя это "мнениями безопасности".

Причины введения таких ограничений оккупационные власти официально не уточнили.

Реклама

Напомним, что ВСУ отбирают контроль над оккупированными РФ территориями : у врага уже нет безопасных мест на юге — ISW

Генштаб ВСУ отчитался о серии успешных атак на ключевые объекты врага на юге. Оккупационные власти вынуждены признать проблемы с логистикой из-за остановки станции «Джанкой».

Новости партнеров