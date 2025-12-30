- Дата публикации
На оккупированной Луганщине после серии взрывов вспыхнула нефтебаза (видео)
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза — в Сети показали последствия прилета.
Вечером 30 декабря, в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели мощные взрывы.
В местных пабликах, а также паблик Exilenova+ сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе и публикуют видео «хлопка».
Как сообщают местные жители, в районе нефтебазы начался сильный пожар. Вероятно, загорелись резервуары с топливом.
Официально украинская сторона удара пока не комментировала.
Напомним, что город Ровеньки в Луганской области находится под контролем российских оккупантов с 2014 года.
Минувшей ночью в РФ под ударами дронов оказался аэродром «Ханская» в городе Майкоп, а в Туле объявляли ракетную опасность.