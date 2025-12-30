На оккупированной Луганщине после серии взрывов вспыхнула нефтебаза (видео)

В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза

Вечером 30 декабря, в оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели мощные взрывы.

В местных пабликах, а также паблик Exilenova+ сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе и публикуют видео «хлопка».

Как сообщают местные жители, в районе нефтебазы начался сильный пожар. Вероятно, загорелись резервуары с топливом.

Официально украинская сторона удара пока не комментировала.

Напомним, что город Ровеньки в Луганской области находится под контролем российских оккупантов с 2014 года.

Минувшей ночью в РФ под ударами дронов оказался аэродром «Ханская» в городе Майкоп, а в Туле объявляли ракетную опасность.