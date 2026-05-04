На оккупированной Луганщине раздалась серия взрывов: сообщают о пожаре вблизи Алчевска
Во временно оккупированной Луганской области, близ Алчевска, ночью раздалась серия взрывов, после которых вспыхнул пожар.
Как сообщают местные паблики, взрывы слышали в районе Алчевска. После так называемых "хлопков" в небо поднялся густой дым, что может свидетельствовать о попадании по одному из объектов.
По предварительным данным, регион находился под массированной атакой ударных беспилотников. В сети также появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент одного из прилетов.
Официальной информации о причинах взрывов и последствий нет. Российские оккупационные власти события пока не комментировали.
Обстоятельства инцидента уточняются.
