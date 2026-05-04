На оккупированной Луганщине раздалась серия взрывов: сообщают о пожаре вблизи Алчевска

Дрон / © ТСН.ua

Во временно оккупированной Луганской области ночью раздалась серия взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Как сообщают местные паблики, взрывы слышали в районе Алчевска. После так называемых "хлопков" в небо поднялся густой дым, что может свидетельствовать о попадании по одному из объектов.

По предварительным данным, регион находился под массированной атакой ударных беспилотников. В сети также появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент одного из прилетов.

Официальной информации о причинах взрывов и последствий нет. Российские оккупационные власти события пока не комментировали.

Обстоятельства инцидента уточняются.

