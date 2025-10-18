На оккупированной Луганской области нет бензина второй месяц, но гауляйтер «ЛНР» обвиняет спекулянтов

Бензин / © Pixabay

Оккупационные власти так называемой «ЛНР» лишь сейчас «заметили» рост цен и нехватку бензина, которая длится уже более двух месяцев. Вместо признания системного топливного кризиса в России и остановки ряда НПЗ, гауляйтер решил обвинить в проблемах «организаторов спекулятивных схем» и поручил принять «меры стабилизации». При этом оккупанты заявили, что дефицит «создан искусственно», а не связан с реальными перебоями снабжения.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Кроме того, захватчики угрожают блокировать интернет-контент, где жители рассказывают об отсутствии бензина на АЗС, фактически пытаясь подавить какие-либо упоминания о провале оккупационного управления.

Параллельно кафиры усиливают давление на автовладельцев: до 1 января они обязаны заменить украинские регистрационные документы, номерные знаки и водительские удостоверения на российские. С 2026 года транспорт, не прошедший перерегистрацию, оккупационные власти сочтут «иностранным товаром», что будет означать обложение таможенными процедурами. Для оформления необходим российский паспорт.