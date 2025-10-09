На оккупированной территории Донетчины взорвался аммиакопровод: что известно

Поврежденный аммиакопровод в Донецкой области / © скриншот с видео

В четверг, 9 октября, вблизи линии фронта, между селами Русин Яр и Яблоновка на временно оккупированной территории Донецкой области, повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

В сообщении подчеркнули, что жизни людей ничего не угрожает, поскольку транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года.

«Наблюдается белый дым — это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней», — отметили в Донецкой ОВА.

Поскольку ветер на этой территории юго-восточный, возможно распространение облака в направлении Дружковки, где вероятно будет ощущаться запах аммиака.

«Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице — это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях», — сообщили в ОВА.

По информации местных властей, повреждение аммиакопровода произошло в результате обстрела.

«Обследовать место обстрела невозможно, поскольку это — временно оккупированная территория», — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты сообщают, что аммиакопровод был поврежден взрывом.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 9 октября сообщил, что происходит возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, на Добропольском направлении ВСУ повышают эффективность поражения мест накопления врага, уничтожают его логистику.