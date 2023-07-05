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На оккупированной территории Херсонщины вероятна вспышка холеры — Генштаб

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На оккупированной территории Херсонщины вероятна вспышка холеры — Генштаб

На оккупированной Херсонщине увеличилось количество больных острыми кишечными инфекциями. / Фото: pixabay.com

Новая "власть" пытается скрыть ситуацию.

Во временно оккупированных Скадовской и Генической Херсонской области увеличилось количество больных острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь похожа на холеру.

Об этом сообщили 5 июля в утренней сводке Генеральный штаб.

Впрочем, оккупационная российская "власть" пытается скрыть ситуацию, возникшую в результате сильных паводков из-за подрыва Каховской ГЭС.

"Так называемая оккупационная "власть" не признает увеличения случаев заболевания, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. В то же время проводит скрытую вакцинацию представителей своих "администраций" и их ближайшего окружения", — говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированной Херсонской области

В конце июня стало известно, что после подрыва Каховской ГЭС на оккупированной Херсонской области только за сутки обнаружили 60 тел гражданских. Погибших хоронят прямо в братских могилах без каких-либо отметок.

Кроме того, кафиры сжигают тела погибших. Для этого они привлекли местных жителей, собирающих останки.

Также на оккупированной Херсонской области фиксируют вспышку гепатита А. В регионе резко ухудшилась санитарно эпидемиологическая ситуация. именно поэтому существует угроза распространения других вирусных заболеваний.

Сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС кафиры пытаются вернуться на позиции, однако попадают в собственные ловушки. В частности, россиянам приходится разминировать территории, которые они заменяли раньше.

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Дата публикации
Просмотры
1048
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