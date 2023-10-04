На оккупированной территории исчезла журналистка Виктория Рощина: сообщество призвало украинские власти сделать все возможное

На оккупированной территории исчезла внештатная автор "Украинской правды", "Общественного" и "Радио Свободная Европа" Виктория Рощина. Известно, что корреспондентка планировала через Россию добраться до оккупированного востока Украины.

Об этом написала главная редактор УП, призвав украинские власти сделать все возможное, чтобы найти журналистку.

"Она смелая журналистка, она обязуется освещать самые противоречивые темы, которые требуют смелости. Она не шпионка, она настоящий журналист, ей не безразлична судьба людей, оставшихся на оккупированных территориях. Для нее важно рассказывать их истории. Я призываю украинский власть сделать все, чтобы найти ее, а российские власти — немедленно уволить журналистку Викторию Рощину", — заявила Севгиль Мусаева.

Известно, что Виктория Рощина на протяжении десятилетней журналистской карьеры освещала сложные – и часто опасные – темы, в том числе преступность, суды и права человека. С начала войны 2022 года она освещала события в Украине, в марте 2022 года ее задержали российские войска и держали 10 дней в Бердянске.

"Свободная независимая журналистика важна для информирования мировой общественности о реалиях войны России против Украины. Мы просим наших коллег в сфере прав человека и свободы прессы присоединиться к нашему требованию предоставить информацию о местонахождении Рощиной и поддержать журналистов, которые продолжают освещать правду в условиях российского вторжения", — добавили в Международном женском медиафонде (IWMF), оказывающем медицинскую и психологическую помощь и юридическую поддержку штатным или внештатным женщинам-журналисткам.

Напомним, корреспондентка ТСН Нелли Ковальская приобщится к сдаче крови.

Между тем у России есть планы "заморозить" войну в Украине, о чем сообщили в Офисе президента.

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