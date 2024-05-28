На оккупированной территории исчезла журналистка Виктория Рощина: стало известно о ее местонахождении

Последний раз украинская журналистка выходила на связь 3 августа 2023.
Министерство обороны РФ подтвердило, что украинская журналистка Виктория Рощина, пропавшая в прошлом году на оккупированной части Запорожской области, находится в России.
Об этом сообщает Крым Реалии.
"По имеющимся сведениям Рощина Виктория Владимировна… задержана и в настоящее время находится на территории Российской Федерации", – говорится в ответе оборонного ведомства на обращение отца журналистки.
О ней ничего не было известно почти девять месяцев. 27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и через три дня планировала через Россию добраться на восток Украины. В последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не указала, где находится.
В издании отмечают, что Рощина изначально освещала полномасштабное российское вторжение в Украину. В марте 2022 года журналистку задержала ФСБ в оккупированном Бердянске, а через 10 дней ее уволили.
Напомним, на оккупированной территории исчезла журналистка Виктория Рощина, которая является внештатным автором "Украинской правды", "Общественного" и "Радио Свободная Европа" Виктория Рощина.
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