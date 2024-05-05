На оккупированной территории Украины ПЦУ стала подпольной церковью — Епифаний

Священники Православной церкви Украины практически прекратили деятельность на территории Крымского полуострова, но на других оккупированных Россией территориях все еще ведут подпольную деятельность.

Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской областей остались священнослужители ПЦУ, которые подпольно совершают богослужения. Однако такая деятельность опасна из-за преследования со стороны российской власти.

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“Собирают общину где-то так, чтобы никто не знал об этом, потому что приходят, арестовывают", – объяснил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ напомнил о замученном оккупантами на оккупированной территории Херсонской области священнике, отце Степане.

“Это [произошло] в поселке городского типа Каланчак, если я не ошибаюсь. Его допрашивали и практически казнили этого священника, который совершал там богослужение", – сказал он.

Из-за таких преследований местные архиереи, как пояснил Епифаний, призывают священников выезжать с оккупированных территорий, потому что "не хотят подвергать своих священнослужителей опасности".

По его словам, ПЦУ ведет статистику по подпольной деятельности на оккупированных украинских территориях, но не разглашает ее, "чтобы не давать повода оккупантам вообще уничтожить присутствие Православной церкви Украины там".

Напомним, 14 апреля в подмосковном городе Ногинске был снесен единый храм Православной Церкви Украины в честь Пресвятой Троицы. Он был единственным храмом ВТО в России.

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