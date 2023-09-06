Так, в Луганскую область захватчики ввезли "специальные" книги. Речь идет о 750 тысячах экземпляров пропагандистских учебников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Ранее циничные оккупанты вывезли из библиотек украинские книги и сожгли их. Вместо этого они тянут на наши территории свое пропагандистское чтиво. Подавляющее большинство экземпляров рассказывает о так называемой "истории РФ". Оккупанты сосредотачиваются именно на этом предмете, ведь он играет ключевую роль в российской "системе образования".

"В этой системе школы являются по сути очагами пропагандами и главной их функцией является промывка мозгов украинским детям. Это лишь часть целенаправленной политики врага, направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", – говорится в сообщении ЦНС.

Также стало известно, что кафиры запускают кадетские классы на захваченных территориях. Таким образом, они хотят подготовить украинских детей к войне против своего государства.

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