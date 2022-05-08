На оккупированных частях Запорожья россияне готовятся к 9 Мая: проводят обыски и забирают документы

Оккупанты государства-террористки России вовсю пытаются провести мероприятия по празднованию 9 Мая на занятых украинских территориях.

Празднование Дня победы захватчики где-то называют акцией "Бессмертный полк", а где-то готовятся к параду. Впрочем, чтобы реализовать свою цель, прибегают к разным нечестным способам.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Во временно оккупированном Энергодаре россияне отбирают у местных жителей документы. Обещают их отдать 9 мая. Надеются, что так много горожан соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов. Кроме того, в городе перекрывают движение по одной части и выезды со дворов.

Между тем, в Каменце-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.

Тем временем в оккупированном Мелитополе 7 мая восемь автоматчиков выстроились у танка на Братском кладбище. Посетили вооруженные захватчики в корпуса Таврического агротехнологического университета. Там проверяли аудитории окна которых выходят на центральный проспект города. В нижней части города в районе улицы Александра Невского с утра вооруженные военные проводили обыски. На кладбище Новое местные слышали взрывы и выстрелы.

"Похоже, что таким образом оккупанты пытаются обеспечить себе проведение мероприятий до 9 Мая", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, до 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов. Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отмечает, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.

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