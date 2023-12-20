На оккупированных территориях дефицит водителей общественного транспорта: в чем причина

Враг производит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Это усугубляет дефицит рабочей силы в регионе.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Как подчеркивают в подполье, россияне принесли на захваченные земли только упадок, они не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность. Подавляющее большинство населения не поддерживают врага и уже покинули регион. Так, враг имеет дефицит рабочей силы, усугубляющийся принудительной мобилизацией.

"На "Донецкелектроавтотранс" дефицит водителей составляет 60%. Поэтому общественный транспорт города на грани коллапса. Оккупационная администрация вынуждена просить кремль послать гастарбайтеров из РФ для исправления ситуации", — отметили в Центре.

Конечно же, эти рабочие без социального статуса и социальных гарантий от РФ. Они только станут теми, кто помогает насаждать оккупационные власти в регионе, а значит, понесут ответственность за свои действия.

Ранее стало известно, что на ВОТ Запорожской области катастрофически не хватает медиков.

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