На оккупированных территориях детей заставляют производить беспилотники для российских агрессоров — ЦНС

Российские захватчики планируют проектировать и производить беспилотники для нужд армии РФ будут в 47-й школе временно оккупированного Мариуполя.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что для этого оккупанты открыли специализированный инженерный класс с авиационным управлением.

Происходит это в рамках реализации программы российского диктатора Путина под названием "образование".

"Это уже далеко не первый случай, когда россияне используют детей на временно оккупированных территориях Украины для производства оружия, которое впоследствии убивает украинцев и уничтожает наши города. Для этого в кремле издали учебники из "беспилотных авиационных систем" и обеспечили школы на временно оккупированные территории Украины" .Выпустила их в России компания-производитель дронов "Геоскан" и издательство "Просвещение", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что таким образом целое поколение украинской молодежи становится свидетелем милитаризации, что создает иллюзию, что война, развязанная путинской Россией на нашей земле, является привычным явлением.

"Но это не только иллюзия. Детей реально вовлекают в войну", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что русификация населения на оккупированных территориях достигла критической точки.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран.

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