На оккупированных территориях Донбасса Россия планирует выдать миллион "двуглавых" паспортов до конца года

С 2019 года, согласно официальным данным, российское гражданство получили более 600 тысяч украинцев на этих территориях.

Москва до конца текущего года планирует выдать на Донбассе миллион российских паспортов. Раздача "двуглавых" паспортов в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась еще в 2019 году.

Об этом заявил основатель "Восточной правозащитной группы" (СПГ) Павел Лисянский, пишет "РБК-Украина".

Согласно официальным данным, российское гражданство тех пор получили более 600 тысяч украинцев на этих территориях. По информации ВПГ, на самом деле эта цифра как минимум на 100 тысяч выше.

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Уже на следующей неделе в России состоятся очередные выборы в Государственную думу. В них примут участие жители оккупированной части Донбасса, которым ускоренными темпами выдают российские паспорта.

"Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму РФ. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них заступиться в случае чего", — пояснил Лисянский.

Напомним:

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также стало известно, что жители оккупированного Донбасса, которым ранее РФ незаконно выдала российские паспорта, смогут принять участие в выборах в Государственную думу 2021, а лично глава группировки "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что намерен вступить в партию "Единая Россия" .

Между тем на рассмотрение в ВР был отправлен законопроект, которым хотят лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил гражданство России.

МИД Германии приказало не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

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