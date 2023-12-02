На оккупированных территориях Донеччины россияне деморализованы – ЦНС

У российских военных, базирующихся на оккупированных территориях Донецкой области, наблюдается снижение морально-психологического состояния.

Об этомсообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечают в подполье, в прошлом месяце среди представителей российских оккупационных войск значительно снизился уровень исполнительной дисциплины. Причиной этому явились катастрофические потери личного состава противника. Наиболее критична ситуация, как известно, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Следовательно представители оккупационной "комендатуры" РФ, задержали более одной тысячи представителей РОВ, совершивших уголовные и административные правонарушения. В частности такие как: самовольное оставление места службы, распитие алкогольных напитков и употребление наркотических веществ", — сообщают в Центре.

Также предостерегают, что такое положение дел грозит, в частности, гражданскому населению оккупированных регионов. К примеру, это касается вождения военных автомобилей в нетрезвом состоянии.

Напомним, из восьми населённых пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей к началу холодов. Их вывезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

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