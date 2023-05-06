На оккупированных территориях Херсона враг селится в жилье принудительно эвакуированных украинцев

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет солдат в захваченных местных домах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в Олешки прибыло подразделение росгвардии, которое заселилось в жилищах принудительно эвакуированных украинцев. При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается.

Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населённых пунктах левого берега.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины и ответил, при которой условия жители оккупированных территорий могут принимать паспорта РФ.