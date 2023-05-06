Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На оккупированных территориях Херсона враг селится в жилье принудительно эвакуированных украинцев

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На оккупированных территориях Херсона враг селится в жилье принудительно эвакуированных украинцев

Российские военные занимают украинские поселения / Фото: Associated Press

Российские военные захватывают жилье украинцев в Херсонской области.

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет солдат в захваченных местных домах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в Олешки прибыло подразделение росгвардии, которое заселилось в жилищах принудительно эвакуированных украинцев. При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается.

Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населённых пунктах левого берега.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины и ответил, при которой условия жители оккупированных территорий могут принимать паспорта РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
535
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация