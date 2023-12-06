На оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях пытаются подкупить местных жителей, чтобы они рассказывали на камеру, как их "хорошо живется" под властью оккупантов.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"На ВТО юга враг обещает деньги за видео от минуты, где житель ВТО должен рассказывать на камеру как улучшилась его жизнь после того, как РФ начала войну. По замыслу, это должно помочь россиянам создать ряд видео, которые потом будут распространять на страны запада российские агенты влияния", — говорится в сообщении.

Также, оккупанты обещают, что авторы лучших видео получат работу в фейковых местных СМИ, которые россияне создали после захвата региона. Таким образом, в кремле надеются преодолеть дефицит пропагандистов в регионе.

В ЦНС напомнили, что добровольное участие в подготовке пропагандистских материалов за деньги кремля является коллаборационизмом и за это предполагается уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях ищут украинское подполье из-за брани в соцсетях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики в течение зимы хотят вывезти в Москву 10 тысяч детей с оккупированных территорий.

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