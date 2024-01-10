На оккупированных территориях россияне прибегли к мобилизации фермеров путем угроз — разведка

В настоящее время оккупанты особое внимание сосредоточили на фермерах.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, оставшимися на порабощенных территориях.

Об этом говорится на сайте ГУР МО.

Москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах Херсонской и Запорожской областей.

В настоящее время оккупанты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно встать на военный учет всем мужчинам призывного возраста.

В случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около $4500), однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избегание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.

"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях — системная преступная политика Москвы", — говорится в сообщении.

Активизация принудительной мобилизации, к которой ныне прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения.

Поскольку кремлевские "технологи" считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления.

Под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых Москва так же загоняет в оккупационное войско.

Напомним, что США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану.

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