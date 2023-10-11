На оккупированных территориях российские "казаки" нагло пристают к детям в школах

Во время противоправных обысков школьники становятся жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых "охранников".

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей так называемых российских "казаков" привлекли к "охране" учебных заведений. Школьники становятся жертвами неправомерного поведения "охранников".

Об этом сообщили на сайте Центра национального сопротивления.

В сообщении говорится, что "обеспечением порядка" в захваченных школах на оккупированных территориях занимаются боевики из частных охранных компаний из России, в частности, так называемая "казачья сотня" из Белгородской области.

“Эти боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос. Зафиксированы случаи не только словесных претензий, но и рукоприкладства и противоправных обысков, в ходе которых школьники стали жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых "охранников", – сообщает ЦНС.

На такие конфликты местное подполье реагирует карательными мерами, в том числе в Запорожье было ликвидировано не менее 4 “казаков”.

В Центре национального сопротивления заявили, что подпольщикам известен перечень всех российских охранных компаний, вовлеченных в деятельность на временно оккупированных территориях, и фамилии боевиков, непосредственно участвующих в беспорядках.

"Украинское подполье следит за всеми захватчиками, и каждого постигнет неизбежная расплата", — заверили в ЦНС.

Напомним, россияне планируют производить военные дроны на оккупированной части Запорожской области и привлечь к этому процессу украинских детей.

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