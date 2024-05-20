На оккупированных территориях серьезный дефицит медикаментов – ЦНС

Большинство лекарств, которые доставляют на оккупированные территории, идут в госпитале на нужды оккупантов.

Российские захватчики неспособны обеспечить жизнедеятельность временно захваченных украинских территорий, а также своих.

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Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что на оккупированных территориях нет необходимых лекарств в аптеках, а имеющиеся местные жители называют мелом.

"Большинство лекарств, которые доставляют на оккупированные территории, идут в госпитале на нужды оккупантов. Местные получают медикаменты по избыточному принципу, а жителям села вообще нужно добираться в райцентры и это без транспортного сообщения", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что российские захватчики уже третий год обещают, что "жизнь становится лучше", однако это лишь элемент пропаганды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле вновь "вспомнили" советское прошлое и издали очередное указание гауляйтерам на временно оккупированных украинских территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что пропагандисты придумали фейк о детях в Мариуполе, которые "убивали" оккупантов.

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