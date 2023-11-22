На оккупированных территориях угрожают отбирать автомобиль за отказ от паспорта РФ

Все попытки окупантов раздавать свои паспорта — проваливаются.

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины прибегают к новым мерам, чтобы заставить местное население брать российский паспорт.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что все попытки захватчиков раздавать российские паспорта проваливаются, поскольку большее количество людей не хотят получать российское гражданство.

Поэтому враг угрожает владельцам авто изъять транспортное средство, если до 2024 года не получат паспорт РФ и российские номерные знаки. Также украинцам угрожают не пускать детей в учебную школу и детсады с дальнейшими последствиями лишения родительских прав.

Для проведения паспортизации в регион прибыли новые группы МВД из Ростова, которые и проводят профилактические беседы, а также формируют базу отпечатков пальцев тех, кто согласился получить красную макулатуру.

Напомним, ранее сообщалось, что администрации захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей вербуют информаторов среди местных безработных.

Также мы информировали, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.

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