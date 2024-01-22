На оккупированных территориях украинцам отказывают в лечении из-за отсутствия российского паспорта

Оккупанты с начала года отказывают жителей временно оккупированных территорий в лечении из-за отсутствия российского паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В настоящее время лечение доступно только владельцам российского страхования, которое можно получить только при наличии паспорта России. Следовательно, большинство жителей имеют отказ в медицинских услугах.

Исключением является только скорая помощь в случае критических ситуаций. Таким образом оккупанты юридически приравняли жителей ТОТ к "иностранцам" в своем родном крае.

Ранее речь шла о том, что оккупанты пытаются ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Для этого они запустили интернет-сервис под названием "Я в России".

Читайте также: