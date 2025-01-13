На оккупированных территориях украинцев заставляют брать паспорта РФ, угрожая "заморозить" их зимой

Получить уголь можно только при наличии вражеского документа.

Захватчики на оккупированных территориях Украины заставляют местное население брать российские паспорта, угрожая перестать выдавать уголь для отопления.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

Сообщается, что на левом берегу Херсона захватчики перестали выдавать уголь для отопления частных домовладений тем, кто не получил российский паспорт. Получить его можно только при наличии вражеского документа.

"Заметим, что хотя законодательство РФ это не предусматривает, но на ТОТ оккупанты требуют также писать отказ от украинского гражданства при получении паспорта. Таким образом россияне пытаются на юридическом уровне уничтожить украинцев в регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль планирует весной увеличить план по мобилизации украинцев на ТОТ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия на оккупированных территориях уничтожила украинскую литературу.

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