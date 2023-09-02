На оккупированных территориях украинцы не хотят участвовать в псевдовыборах

В Геническе так называемые "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения. Впрочем, они возвращаются с пустыми урнами.

Об этом сообщает движение "Желтая лента".

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Активисты движения сообщают, что урны для голосования практически пустые. Люди не открывают двери представителям "участков" и даже закрывают двери подъездов.

"Все это подвергает сомнению заявления рашистов о 5% населения, которое уже приняло участие в выборах", – говорится в сообщении.

Жители временно оккупированных территорий призывают не участвовать в этих псевдовыборах и игнорировать их всеми доступными методами.

Напомним, в ОП отреагировали на псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, которые инициировали россияне. Да, они не будут иметь никакого смысла. По словам советника ОП Михаила Подоляка, Кремль проводит их только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Москве.

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