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На оккупированных территориях Украины россияне похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить "обменный фонд"

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На оккупированных территориях Украины россияне похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить "обменный фонд"

Associated Press

На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия".

Жертвами кафиров чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По полученной разведчиками информации, в помещениях изолятора в Херсоне временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

Главная цель таких действий – «пополнение обменного фонда». Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года.

В разведке не исключают, что пленные могут использоваться для участия в "парадах" на 9 мая в оккупированных городах. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

Напомним, что ВСУ провели успешную боевую операцию на Запорожском направлении, где в районе населенного пункта Х* вступили в бой с оккупантами. В итоге украинским защитникам удалось захватить в плен вражеских бойцов.

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