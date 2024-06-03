Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины направили представителей Следственного комитета РФ присматривать за школами во время праздника "последнего звонка".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что оккупанты присутствовали в каждой школе, где с ними директора должны были согласовывать программу мероприятия.

"В то же время на таких мероприятиях присутствовали политруки, которые лили детям пропаганду в уши", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что под особым вниманием были песни, которые должны были раздаваться на "линейках", которые соглашались с представителями захватчиков.

"В целом в будущем кремль планирует унифицировать выпускные во всех школах на ТОТ в один сценарий", — говорится в сообщении.

что в оккупированном Луганске российские захватчики намерены забирать новорожденных детей у родителей в случае отсутствия паспорта Российской Федерации.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях серьезный дефицит медикаментов.

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