оккупанты присутствовали в каждой школе.
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины направили представителей Следственного комитета РФ присматривать за школами во время праздника "последнего звонка".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что оккупанты присутствовали в каждой школе, где с ними директора должны были согласовывать программу мероприятия.
"В то же время на таких мероприятиях присутствовали политруки, которые лили детям пропаганду в уши", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что под особым вниманием были песни, которые должны были раздаваться на "линейках", которые соглашались с представителями захватчиков.
"В целом в будущем кремль планирует унифицировать выпускные во всех школах на ТОТ в один сценарий", — говорится в сообщении.
что в оккупированном Луганске российские захватчики намерены забирать новорожденных детей у родителей в случае отсутствия паспорта Российской Федерации.
Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях серьезный дефицит медикаментов.
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