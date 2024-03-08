На оккупированных территориях захватчики не платят зарплаты работникам бюджетных учреждений — ЦНС

На то усугубляется гуманитарный кризис, позволяющий врагу насаждать свою денежную помощь в обмен на лояльность.

На временно оккупированных территориях растет задолженность по выплатам зарплат работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что задержки зарплат с начала года фиксируются на оккупированных территориях Херсона и Запорожья.

Зарплату не получают работники коммунальных учреждений, а также некоторых учебных заведений и детсадов.

"Таким образом накануне выборов в регионе усугубляется гуманитарный кризис, позволяющий врагу насаждать свою денежную помощь в обмен на участие в голосовании", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты на временно оккупированных территориях продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы.

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