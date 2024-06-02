На оккупированных территориях захватчики проводят "инвентаризацию" сельскохозяйственных земель — ЦНС

Враг готовит планы национализации всего движимого и недвижимого имущества, которое им "понравилось".

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики производят инвентаризацию сельскохозяйственных земель.

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Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что каждый сельский глава оккупационных властей обязан предоставить информацию о наличии в подчинении сельского совета таких угодий в фейковом министерстве с/х "молодой республики".

"Более того, коллаборанты заставляют местное население предоставлять правоучредительные документы на обрабатываемую ими землю. И уже не имеет значения успели ли владельцы паев оформить на них документы в соответствии с кремлевским законодательством. Вся земля будет на контроле врага", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что враг систематически ведет политику устрашения местных. Захватчики, ссылаясь на законы военного положения, готовят планы национализации всего понравившегося им движимого и недвижимого имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске российские захватчики намерены забирать новорожденных детей у родителей в случае отсутствия паспорта Российской Федерации.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях серьезный дефицит медикаментов.

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